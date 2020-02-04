Глава ВОЗ призвал не поддаваться панике из-за коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не поддаваться панике в связи с международным распространением нового коронавируса 2019-nCov, сообщает РИА Новости.
"90 процентов случаев заражения приходятся на Китай. Во всем остальном мире всего 176 заболевших. Это не значит, что ситуация не будет ухудшаться. Но это очень небольшая цифра. Не стоит паниковать", - заявил он на брифинге по ситуации с китайским коронавирусом в рамках 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.
По последним данным, которые озвучил в ходе дискуссии представитель Китая, большинство заболевших приходятся на Китай. Среди общего количества смертей 97% зарегистрировано в провинции Хубей, 74% - в городе Ухань, где началась эпидемия. По словам представителя КНР, большая часть скончавшихся от вируса - пожилые люди, а также пациенты, у которых уже были одно или два хронических заболевания. Вне Китая гибель людей от 2019-nCov составляет всего 1%.