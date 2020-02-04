Пять стран потребовали от Ирана отдать черные ящики

Страны, граждане которых погибли при крушении украинского самолета под Тегераном, снова обратились к Ирану с требованием передать черные ящики. Об этом говорится в сообщении МИД Канады.

"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал черные ящики. Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации требует, чтобы это было сделано безотлагательно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом событии в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать черные ящики", – цитирует Корреспондент.net заявление канадского МИД.