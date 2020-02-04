Минобороны РФ опровергло обстрел российских военных турецкой армией
Руководитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков заявил, что сведения об обстреле военной полиции России протурецкими формированиями являются не соответствующими действительности.
«Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что подразделения военной полиции и российские военные советники в безопасности.
Ранее ряд зарубежных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что турецкая армия обстреляла позиции российских военных севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо.