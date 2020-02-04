Эрдоган и Путин обсудили обстрел турецких военных в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил сегодня по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным инцидент с обстрелом турецких военных в сирийском Идлибе, сообщает администрация главы турецкого государства.

"В ходе переговоров с Владимиром Путиным по телефону наш президент заявил, что нападение со стороны режима Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии. Президент подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", - цитирует РИА Новости сообщении администрации турецкого президента.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные подверглись артиллерийскому обстрелу сирийских правительственных войск несмотря на то, что оповестили о координатах движения своих военных. В результате погибли пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала.