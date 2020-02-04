Названа необходимая сумма для борьбы с коронавирусом

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо $61,5 млн на ближайшие три месяца для борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом было заявлено на 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

Согласно подсчетам организации, на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением вируса потребуется $12 млн, $4,5 млн — на исследования и инновации, еще $45 млн — на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства, передает РИА Новости.

Ранее во вторник власти Китая сообщили, что уровень смертности в стране среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Отмечается, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксировано среди людей старше 60 лет.