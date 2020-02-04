Мехрибан Алиева поздравила Алибабу Мамедова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила народного артиста Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф».

«Искренне поздравляю достойного продолжателя азербайджанской школы ханенде, Народного артиста Азербайджанской Республики Алибабу Мамедова по случаю 90-летнего юбилея и награждения орденом «Шараф»!

Оригинальная манера исполнения, мелодичный голос и высокая сценическая культура снискали ему всенародную любовь и уважение. Алибабе Мамедову благодаря своему богатому опыту сделавшему все возможное для воспитания нового поколения ханенде, принадлежат большие заслуги в развитии школы исполнения мугама.

В этот знаменательный день передаю нашему любимому ханенде свои наилучшие пожелания и желаю ему крепкого здоровья и счастливой жизни в окружении родных и близких», - говорится в публикации.