«С песнями Полада я вырос, потому что моя мама и мой отец очень его любили, боготворили», - рассказал российский актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с «Вестником Кавказа».

«Полад - это наше сердце. Вы знаете, с его песнями я вырос, потому что моя мама и мой отец очень его любили, боготворили. У нас были его пластинки. Одна из первых песен, которую я пел, была «Догоню». Это было мое. Поэтому мое сердце, привет и любовь Азербайджану», - отметил российский актер.

Кроме того, Владимир Машков поделился своими впечатлениями о Баку, о том, что в столице Азербайджана у него много друзей, и выразил надежду в ближайшем будушем приехать «в это замечательное, доброе и теплое место».

Отметим, что 4 февраля композитор, певец, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу отмечает свое 75-летие.