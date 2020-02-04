Названо число заболевших коронавирусом в мире

Отмечается, что в Китае подтвержден 20 тыс. 471 случай заболевания коронавирусом, еще у 23,2 тыс. человек подозревают это заболевание. В тяжелом состоянии 2 тыс. 788 пациентов. Умерли 425 человек – в основном пожилые люди с одним или двумя хроническими заболеваниями. Более 680 человек выздоровели, передает РИА Новости.

За пределами Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах. Больше всего заболевших, не считая КНР, в Таиланде (25), Сингапуре (24) и Японии (21).

На утра вторника сообщалось о 20,4 тыс. заболевших и 425 умерших от коронавируса 2019-nCoV в Китае.