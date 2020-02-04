Россия рассекретила архивные документы Ялтинской конференции
К 75-летию открытия Ялтинской конференции архивная служба Министерства иностранных дел РФ опубликовала ряд документов.
В их числе протоколы переговоров, переписка высокопоставленных дипломатов, фотографии участников встречи, передает Deutsche Welle.
МИД РФ ожидает, что эти документы "вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов".
Это первая из тематических подборок, подготовленных архивной службой.
Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Ее участники - Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин - обсуждали устройство Германии и Европы после Второй мировой войны.