Супруги сорвали джекпот к 70-й годовщине свадьбы

Так, Джеймс и Максин Хилликер рассказали, что каждый вторник в течение десятков лет играют в лотерею Cash 5.

Супруги из американского города Ламбертон к 70-й годовщине свадьбы сорвали джекпот в лотерее.

«В игре мы используем одни и те же числа: даты моего дня рождения, мужа и трех моих сестер», - рассказала Максин. За все это время они ни разу не выигрывали по-крупному, пишет «Лента.ру».

Счастливым оказался билет, купленный на розыгрыш 27 января - пожилые супруги выиграли почти $770 тысяч. «На следующей неделе у нас годовщина свадьбы, а сегодня мне исполняется 90 лет», - поделился Джеймс, получая приз.

Супруги хотят отправиться в круиз, чтобы отметить выигрыш и 70-ю годовщину свадьбы.