Записала Тамилла Алиева, собкор 01:37

Стало уже правилом, что в преддверии выборов социальные медиа проводят опросы, по результатам которых можно сделать выводы о шансах кандидатов. И такое онлайн-голосование в Facebook по кандидатам в депутаты от Загатальского избирательного округа №110 показало интересные результаты.

Впрочем, предвыборная кампания в этом округе и без соцопросов вызывала много вопросов. Основную борьбу в Загатале развернули между собой кандидаты Эльшан Мусаев и Нурлана Джалил, в то время как большинство избирателей при онлайн-голосовании выразили свою поддержку кандидату Фаризу Гасанлы, которого почему-то не включили в опросный список. Загатальцы недоумевают, почему человека, которого они хотели бы видеть своим представителем в Милли Меджлисе, обходят стороной, игнорируют. В своих комментариях в Facebook к этому голосованию прямо говорят, что Фариз Гасанлы – уроженец Загаталы и их местный выдвиженец.

Вот как аргументирует сам Фариз Гасанлы свое участие в выборах: «У меня сейчас спрашивают, с какими целями ты решил идти в парламент. Отвечу так: меня беспокоит, что по всей стране идут реформы, а в Загатале ничего существенно не меняется, никакие значимые проекты не реализуются. Если стану депутатом, обязательно постараюсь продвигать проекты, направленные на создание в нашем районе новых производственных мощностей, нацеленных на экспорт, оказание предпринимателям помощи в реализации бизнес-планов. Надо добиться, чтобы сельчане зарабатывали не меньше тех, кто скупает у них их продукцию. Немало у нас и инфраструктурных проблем, которые надо довести до сведения руководства страны. Вот такие я ставлю перед собой цели. Чтобы способствовать решению этих задач, и хочу стать депутатом».

Принимая во внимание поддержку рядовых жителей Загаталы, представляем читателям некоторые факты из биографии этого кандидата на выборы в парламент. Фариз Гасанлы - известный в Азербайджане компьютерный инженер, занимал должность вице-президента Afgan Holdinq. Его стартап-проекты в области информационных технологий получили высокую оценку ряда международных экспертов. Он руководил процессом автоматизации системы финансов, статистики, управления человеческими ресурсами и государственной противопожарной безопасности МЧС. Был руководителем проекта межминистерского обмена информацией. Фариз Гасанлы уделяет много внимания обучению и передаче своего опыта молодым специалистам, студентам технических вузов страны. Благодаря его тренингам по информационным технологиям многие его питомцы стали участниками и лауреатами международных конкурсов, начали свою трудовую деятельность в крупных компаниях.

Фариз вырос в Загатале. Его отец Рамазан Гасанов был в этом городе известным врачом. В своем обращении к избирателям Гасанлы говорит: «Депутатом должен быть не тот, кто за несколько дней до выборов выступает перед людьми, специально привезенными на встречу, и озвучивает зазубренные слова о невероятных благах для района, которых он якобы добьется, а тот, кто представляет конкретные проекты для развития района, обращается в различные госструктуры для решения проблем его жителей. Кандидат должен не только в избирательный период встречаться со своими избирателями, но и каждый день прилагать усилия для решения проблем граждан».