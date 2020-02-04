Большинство, а это 89 процентов, ответили отрицательно, за так называемый Polexit высказались 6 процентов. Ответ «Не знаю или трудно сказать» выбрали 5 процентов опрошенных.

Вопрос звучал так: «Каково ваше мнение по вопросу пребывания Польши в ЕС? Как, по вашему мнению, Польша должна остаться в Евросоюзе или покинуть его?».

Будущее Евросоюза вызывает много вопросов. По заказу издания Fakt, а также телевидения TVN и TVN24 агентство Kantar провело опрос общественного мнения по вопросу пребывания Польши в ЕС.

Еще не стихли радостные крики британцев, голосовавших за Brexit, как в другой части Европы уже появились те, кто считает, что «с вещами на выход» отправится и Польша с ее почти 40 миллионами жителей и сильной экономикой.

Вторым вопросом был: Считаете ли вы, что политика, проводимая правящей партией «Право и справедливость», может привести к выходу из ЕС? И вот тут уже цифры были иными: 42 процента ответили утвердительно, «определенно — да» сказали 17 процентов, «скорее всего — да» — 25 процентов. В свою очередь, 47 процентов утвердительно высказались, что политика «ПиС» не доведет до Polexit, 17 процентов ответили «определенно — нет», а «скорее всего — нет» сказали 30 процентов респондентов. 11 процентов не смогли дать определенный ответ.

Телефонный опрос проходил как раз накануне окончательного выхода Британии из Евросоюза. В нем приняли участие, как того требует правило репрезентативности, 1 000 совершеннолетних респондентов.

Что касается Brexit, то сотни тысяч граждан других стран Евросоюза, работающие на чужбине, уже обеспокоены своим будущим на Британских островах. С 1 февраля начался переходный период, который продлится до конца года. Многие из гастарбайтеров до сих пор не подали заявления в органы миграции Туманного Альбиона с просьбой о принятии на постоянное жительство.

Одна из самых больших иностранных диаспор с материка здесь — польские граждане. По новым данным, от 400 до 905 тысяч поляков живут и работают в Великобритании. Согласно договоренностям между ЕС и Соединенным Королевством, у них есть срок для подачи прошения до 30 июня 2021 года. В ближайшие 11 месяцев не будет проблем для туристических или иных поездок граждан континентальной Европы — въехать в Англию можно по-прежнему без проблем.

Маршал польского Сената (высшей палаты Сейма — прим.авт.) Томаш Гродски заверил поляков, живущих там, что вверенный ему орган не бросит соотечественников, несмотря на угрозы «ПиС» сократить бюджет Сената, который предусмотрен для их поддержки.

Взаимоотношения с покинувшей ЕС Великобританией еще не до конца урегулированы. Только в области торговли предстоит «устаканить» около 800 договоров. Для Польши «беженка» один из самых крупных торговых партнеров. Не следует забывать, что для англичан после июня 2021 года начнутся проблемы с продовольствием: 50 процентов потребляемого на Островах — импорт из других стран. Вполне вероятно, что цены на него пойдут вверх. Специалисты обращают внимание, что англичане производят очень мало промышленной продукции — только 9 процентов от ВВП. Это мизер в сравнении с Польшей, где выпуск этого вида составляет 19 процентов, а в Германии — 22.

Страна, вышедшая из ЕС, «приговорена» к импорту. Да, сильной частью ее экономики является финансовая сфера. Но дальновидные компании из этой области бизнеса уже в 2018 году перенесли свои офисы в страны Евросоюза.