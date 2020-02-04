Нефть дорожает после обвала

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $54,61 за баррель, что на $0,65 (1,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,49 (0,9%), до $53,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,55 (1,11%) - до $50,16 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на "медвежий" тренд.

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.