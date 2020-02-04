Первой леди Лесото предъявят обвинение в убийстве бывшей жены мужа

Первой леди Лесото Месайе Табане будет предъявлено обвинение в убийстве бывшей жены мужа – премьер-министра Тома Табане, пишет Independent.

Отмечается, что после убийства экс-жены премьера страны Месайя покинула Лесото и вернулась лишь во вторник утром.

В полиции сообщили, что жена главы правительства все это время скрывалась в соседней ЮАР.

Теперь ожидается, что она предстанет перед судом за убийство бывшей жены супруга – Липолело, которую застрелили перед инаугурацией Табане в 2017 году.