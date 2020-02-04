Спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

После того, как американский лидер завершил речь, конгрессмены приветствовали его аплодисментами. В этот момент Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией послания Трампа, разорвала листы.

Пелоси выступает за процедуру импичмента Трампа, а также ограничения его полномочий в отношении Ирана.