Спикер палаты Конгресса США порвала текст речи Трампа видео
Спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.
Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi's outstretched hand, while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from #SOTU2020: https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD— Reuters (@Reuters) February 5, 2020
4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».
После того, как американский лидер завершил речь, конгрессмены приветствовали его аплодисментами. В этот момент Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией послания Трампа, разорвала листы.
Пелоси выступает за процедуру импичмента Трампа, а также ограничения его полномочий в отношении Ирана.