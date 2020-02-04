Прибывшие из Китая граждане Азербайджана помещены в карантин

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию о помещенных в Клинический медицинский центр в связи с защитой от коронавируса.

Как сообщили haqqin.az в Минздраве, в КМЦ находятся 7 человек:

- гражданин Азербайджана 1992 года рождения, получающий образование в Пекине, вместе со своей женой 1993 года рождения. Никаких жалоб нет, оба прошли медицинское обследование.

- гражданин Азербайджана 1998 года рождения, получающий образование в городе Синьхуа. Температура нормальная, никаких жалоб нет. Анализы взяты, будет обследован.

- гражданин Азербайджана 1998 года рождения, получающий образование в городе Синьхуа. Температура нормальная, никаких жалоб нет.

- гражданин Азербайджана 1997 года рождения, обучающийся в провинции Шаньдун. Жалоб нет. Контакта с больными не было.

- гражданка Азербайджана 1997 года рождения, обучающаяся в провинции Зейянг, температура нормальная, жалоб нет. Пройдет медицинское обследование.

-гражданин Азербайджана 1994 года рождения, обучающийся в Пекине, температура нормальная. Прошел медицинское обследование. В настоящее время проблем со здоровьем нет.

Вышеупомянутые лица прибыли в страну транзитными авиарейсами из Стамбула, Дубая и Москвы.

Никаких проблем со здоровьем у содержащихся в специально выделенном медицинском учреждении не выявлено. В конце срока карантина их также отпустят домой.