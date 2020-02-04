Трамп: "Мы хотим завершить все войны на Ближнем Востоке"

Власти США стремятся завершить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием, в том числе в Афганистане. Об этом заявил президент Дональд Трамп в послании Конгрессу.

«Мы защищаем жизни американцев и работаем над тем, чтобы завершить войны с участием Америки на Ближнем Востоке», — приводит его слова The New York Times.

В конце января Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта — «сделку века», которая призвана уменьшить напряжение в ближневосточном регионе