Впервые азербайджанский суд наказал высокопоставленного чиновника

Впервые за всю историю азербайджанского судопроизводства суд принял решение об административном наказании действующего высокопоставленного чиновника. Как сообщает Report, Бинагадинский районный суд города Баку вынес решение об административном штрафе в отношении Вугара Абдуллаева, исполняющего обязанности исполнительного директора Фонда страхования вкладов.

Согласно информации, Вугар Абдуллаев был оштрафован на 2000 манатов за невыполнение требований исполнительного чиновника.