Госнефтефонд сократил продажу валюты

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в январе 2020 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $300,2 млн, отмечается в сообщении фонда.

"SOFAZ на валютных аукционах в течение января 2020 года продал инвалюты на сумму $300,2 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в декабре 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $886,35 млн. Таким образом, в январе 2020 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с декабрем 2019 года сократился почти в 3 раза.

SOFAZ в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2019 году SOFAZ продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 593,86 млн.