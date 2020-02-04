Правительство Украины привязало зарплату чиновников к средней по стране

Оплата работы членов кабинета министров Украины и других высокопоставленных должностных лиц будет привязана к размерам средней зарплаты по стране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента, передает ТАСС.

"Зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей - в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 - 400% премий - максимальная премия будет не более одного оклада", - цитирует Гончарука пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского.

Премьер также сообщил, что вся информация о зарплатах руководства кабинета министров будет публиковаться ежемесячно.

Ранее Зеленский поставил Гончаруку задачу разработать новую концепцию начисления зарплат руководителей министерств, ведомств и госкомпаний, и теперь одобрил решение кабмина: "Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете зарплату к коэффициенту средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже".