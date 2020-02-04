записала Тамилла Алиева 11:37

Избирательный округ №78 в Лерике один из тех округов, которые всегда находятся в центре внимания. И не случайно, что избиратели этого округа выдвинули кандидатуру поддерживаемого ими Бабека Гусейнова. Бабек Мейхош оглу Гусейнов родился 21 декабря 1973 года в селе Пирасора Лерикского района. В 1980-1988 годах учился в средней школе села Пирасора, с 1988 по 1991 год - в бакинской школе-интернате №5 с химико-биологическим уклоном. В 1991 году поступил в Московский институт кооперации по специальности «бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 1995 году окончил Азербайджанский институт кооперации. В 2006 году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. В 2010 году окончил его, получив степень бакалавра.

В 1995-1996 годах работал бухгалтером в студенческом потребительском обществе «Азериттифак». С 1996 по 2000 год занимался предпринимательством. В 2000 году был назначен государственным налоговым инспектором в Управлении налогов по Сураханскому району. В 2001 году получил звание инспектора 2-го ранга. В 2001-2002 годах - заведующий отделом в Управлении налогов по Сураханскому району. В 2004-2007 годах - директор ООО M+Xan+S Firması и ООО Azferm. В 2007 году - директор ООО «Группа компаний Азери». В 2019 году назначен главным юристом в ООО «Баку КАМазавтоцентр». В интервью haqqin.az Бабек Гусейнов рассказал о своей платформе, о ходе избирательной кампании и ее основных целях. Предоставляем нашим читателям интервью с кандидатом в депутаты. - Бабек муаллим, как мы знаем, вы проживаете в Баку, ваша основная деятельность также проходит в столице. Однако выдвинули вы свою кандидатуру из Лерикского района. Почему именно Лерик? - Прежде всего хотел бы отметить, что, где бы я ни был, не только в Баку, но и в любой точке мира, моя родина - Лерик всегда была мне дорога и притягивала меня к себе. С другой стороны, хотя живу я в Баку, работаю здесь, я никогда не прерывал своих связей с Лериком. Напротив, и в горести, и в радости я всегда был рядом со своими земляками, всегда чувствовал на себе дыхание родных мест. Я знаю здесь каждый уголок, гору, долину, реку, и в то же время знаю о проблемах и заботах людей, живущих здесь.

- Нам известно, что вы являетесь представителем известного в Лерике рода... - Все верно. Мой отец, Мейхош Гусейнов, был одним из уважаемых аксакалов района. Всю свою жизнь он самоотверженно трудился. Был удостоен почетного звания заслуженного работника сельского хозяйства СССР и Азербайджанской Республики. В годы руководства Гейдаром Алиевым советским Азербайджаном отец был награжден орденами Октябрьской революции, Красного знамени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов и многими медалями. В 2015 году президент Ильхам Алиев удостоил моего отца почетного звания заслуженного работника сельского хозяйства. Говорить об отце много не буду, я просто хочу продолжить ту традицию, которую он заложил. И то, что я выдвинул свою кандидатуру от родного Лерика, исходит из этого желания. Хочу стать голосом моего народа, заслужить его доверие. - Вы баллотируетесь как независимый кандидат, какова ваша предвыборная платформа? На ваш взгляд, в досрочных выборах действительно была такая необходимость? - Я всегда был убежден, что руководство страны, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ведут Азербайджан по дороге прогресса и успеха. Все мы видим реформы, которые в последнее время проводятся руководством страны, кадровые и структурные изменения. Шаги, предпринимаемые президентом Ильхамом Алиевым, оправдывают себя. Основным направлением реформ в политической сфере и являются досрочные парламентские выборы. Глава государства сказал: «Мы проведем внеочередные парламентские выборы для того, чтобы дать возможность населению выбрать тех, кому они доверяют. А парламент после выборов станет очень важной частью реформ». Что касается моей предвыборной платформы, то ее основная цель - достойно служить народу и своей стране. Одним из пунктов моей платформы является «Формирование образцового имиджа депутата в Лерике». На мой взгляд, этот пункт можно считать лаконичным описанием моей избирательной платформы.

- До завершения избирательной кампании остались считанные дни. Как вы считаете, чего ждет избиратель от своего кандидата? - Вот уже некоторое время провожу активную избирательную кампанию. Но в действительности, вне зависимости от избирательной кампании, любой человек должен всегда находиться рядом со своим народом. На мой взгляд, сегодня наши избиратели желают видеть чего-то нового. Люди хотят видеть депутатом того человека, который будет отстаивать их интересы. Есть так много легко решаемых социальных и бытовых проблем, что для того, чтобы выполнить их, не нужно парламентской трибуны. Нужно просто стараться служить своему народу, быть внимательным к их просьбам и чаяниям. Депутат должен быть рядом со своим народом. - Что вы думаете о своих соперниках, как оцениваете их шансы? - С уважением отношусь к каждому, кто выдвинул свою кандидатуру от нашего избирательного округа. Вполне нормально отношусь к их желанию воспользоваться своими конституционными правами и ценю их желание служить людям. Однако с моей стороны было бы неправильно оценивать их шансы. Слово за избирателем, и именно он выберет наиболее достойного кандидата.