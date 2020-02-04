Помпео: «Вопрос с Крымом для Украины закрыт»

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что вопрос с Крымским полуостровом для Украины уже закрыт. Об этом пишет Новое Время.

Во время приезда в Киев Помпео пообщался с крымской активисткой Эмине Джапаровой. И когда речь зашла о Крыме, Помпео четко дал понять, что в США считают, что возврат Крыма не приоритетный для них вопрос.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", - сказал в ответ госсекретарь США.