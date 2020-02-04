Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:33

Президент США Дональд Трамп выступил в Капитолии с традиционным ежегодным посланием «О положении в стране». Момент для этой речи не мог быть более своевременным. Через день в американском сенате ожидается голосование по импичменту Трампу, которое благодаря тому, что там республиканцы составляют большинство, закончится полным оправданием президента от тех грехов, которые ему инкриминировали демократы в нижней палате Конгресса.

Выступление Трампа продолжалось 1 час 18 минут, и на три четверти оно было посвящено внутреннему положению в стране - нынешним высоким экономическим и социальным показателям США, которыми Трамп очень гордится. Оно было достаточно продуманным – спичрайтеры постарались - и весьма эмоциональным. Некоторые из сенаторов даже прослезились, когда Трамп рассказывал присутствующим о супруге американского сержанта, служащего в Афганистане и двух ее малолетних детях, которые сидели на верхних рядах рядом с его женой Меланией. И вдруг, совсем в духе шоу, мастером которых является американский президент, Трамп объявил, что он приготовил этой семье сюрприз. И сверху, по ступенькам сбежал муж женщины, который прибыл с войны. Никто не знает, знала ли об этом его семья, или это было действительно для нее неожиданностью. Трамп вообще уделил особое внимание гостям церемонии - шерифу, который охраняет южную границу страны от проникновения нелегалов из Мексики, известному консервативному радиоведущему, у которого недавно была диагностирована 4 степень рака, а также почетному иностранному гостю—признанному США и почти 60 государствами мира в качестве президента Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Даже неутомимые критики президента в первых комментариях вынуждены были признать, что речь Трампу удалась. Но в то же время все обратили внимание, что она была исключительно «партийной». Что имеется в виду? А то, что президент повторил известные постулаты республиканцев о необходимости борьбы с нелегальными иммигрантами, о запрете поздних абортов, о ликвидации «социализма» в американском здравоохранении, ответственным за который Трамп неоднократно объявлял своего предшественника Барака Обаму. Слово «социализм» вообще не слетало с губ Трампа, по видимому, он решил, что его ведущим противником на выборах станет демократ Берни Сандерс, сторонник революционного преобразования страны на принципах одному ему ведомому «демократического социализма». Половина зала, которую представляли республиканцы, каждые полторы-две минуты поднималась, чтобы бурными аплодисментами отреагировать на каждый пассаж в речи президента. Демократы в это время оставались в креслах и некоторые из них недовольно качали головой в знак несогласия с Трампом. До этого, зайдя за трибуну, тот протянул две копии своего выступления тем, кто сидел вверху - вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, усилиями которой президенту был объявлен импичмент. Пелоси было протянула руку Трампу, но он на рукопожатие не ответил.