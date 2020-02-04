Хаменеи: «Заговор Трампа умрет до того, как умрет сам Трамп»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением по поводу «сделки века» – плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Назвав этот план «американским заговором», Хаменеи сказал, что этот проект «умрет до того, как умрет сам Трамп».

Напомним, летом прошлого года Хаменеи называл план Трампа «преступлением против человечества». «Сделка века», которая, по мнению Вашингтона, урегулирует палестино-израильский конфликт, обречена на провал, сказал тогда верховный лидер Ирана.