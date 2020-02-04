А вчера министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс впервые за четыре года посетил с визитом Минск, где провел важные переговоры в сфере энергетики с премьер-министром Сергеем Румасом и своим коллегой Владимиром Макеем.

Недавно, как мы сообщали, через литовский порт Клайпеда транзитом по железной дороге в Беларусь поступили первые десятки тысяч тонн нефти из Норвегии.

В последнее время наряду с тревогой за безопасность своей территории в виду строящейся АЭС в Беларуси, Литва активизировалась на восточном направлении и в других вопросах.

На переговорах литовский министр предложил услуги Литвы в регулярном транзите нефти, а также возможность поставок газа через терминал СПГ в Клайпеде. Он подчеркнул, что альтернатива поставкам нефти из России в Беларусь - в интересах Литвы.

«Их независимость является и нашим национальным интересом», - сказал он на пресс-конференции в Минске. Вопросы регулярных транзитных поставок «черного золота» и «голубого топлива» продолжают обсуждать эксперты. Вполне вероятно, что вскоре будут подписаны какие-то документы о важном сотрудничестве в сфере энергоресурсов.

Премьер-министр Беларуси В.Макей сдержанно сообщил, что на переговорах с Л.Линкявичюсом обсуждались и вопросы сотрудничества Минска с Евросоюзом и НАТО, что прозвучало в достаточной степени сенсационно.

В свою очередь, литовский министр сказал, что Литва может способствовать вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию, отметив, что это является и литовским интересом.

Он же поднял больной вопрос о строительстве АЭС в Островце, вблизи литовской границы, а также затронул тему литовского образования в Беларуси. Министр Литвы призвал премьера соседней страны реализовать международные рекомендации по безопасности атомной электростанции.

По итогам переговоров Л.Линкявичюс высказался о том, что резких перемен во взаимоотношениях двух стран ожидать рано, но продолжать диалог необходимо, и что «этот визит точно имел смысл».

Во время диалога он подчеркнул положительный рост в экономике: объем товарооборота за 2019 год составил 1,5 миллиарда евро.

Л.Линкявичюс от имени своего шефа — С.Сквернялиса пригласил белорусского премьера посетить Литовско-белорусский экономический форум, который состоится в мае этого года в Клайпеде.

Лукашенко всерьез разворачивает страну в сторону Европы и мира, осторожно лавируя между Москвой, ЕС и США. Об этом свидетельствуют не только недавний сенсационный визит Майка Помпео в Минск, а ранее визит латвийского премьера Кришьяниса Кариньша и анонсированный первый за многие годы визит Александра Лукашенко в Ригу. В то же время на днях президент Беларуси заявил о новой встрече с В.Путиным.

Очевидно, что президент Беларуси ищет возможности для инвестиций в экономику своей страны, которая долгие годы опиралась на российские возможности и зависела от капризов Кремля.

Трения между Минском и Москвой на почве Союзного государства, по вопросу нефтяных поставок накануне нового года показали, что А.Лукашенко способен твердо отстаивать национальные интересы Беларуси, не поступаясь принципами суверенитета. В этом его политика и позиция по части белорусской оппозиции совпадают. Он же умело маневрирует в сфере экономики, оперативно диверсифицируя поставки энергоносителей, снижая риски со стороны с востока.