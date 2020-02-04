Чавушоглу едет в Баку

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу приедет в Баку для участия во внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), которое пройдет 6 февраля, сообщает Trend со ссылкой на заявление МИД Турции.

«Министры иностранных дел членов Тюркского совета - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии (наблюдатель) примут участие во встрече для обсуждения неотложных вопросов повестки дня Тюркского совета», - говорится в сообщении турецкого МИД.