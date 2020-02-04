В социальных сетях активно распространяется анонимная аудиозапись, голос на которой утверждает о невиновности Илькина Сулейманова, задержанного по обвинению в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, сообщает Report.

Этот человек утверждает, что девочку убил некий житель села М.М. (имя скрыто до подтверждения информации – ред.). При этом, его брат и зять работают в правоохранительных органах.

«Этот человек является соседом родителей Нармин Гулиевой. Об этом все знают. А Илькина Сулейманова арестовали на пустом месте, он невиновен», - продолжает утверждать человек на анонимной аудизоаписи.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов заявил журналистам, что данная аудиозапись уже представлена следственно-оперативной группе. Ведется расследование.