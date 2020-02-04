Система подсчета голосов в США дала сбой оперативный комментарий
Система подсчета голосов дала сбой в первом же штате, где определялся победитель среди кандидатов от Демократической партии. В стране, которая является технологическим лидером мира, не смогли справиться с простой, казалось, задачей – определить результаты голосования. Кого бы ни объявили в результате лидером, победа за республиканцами. У них появилась прекрасная причина потроллить оппонентов, которые оказались неспособны должным образом организовать избирательную процедуру в небольшом штате.
Организаторы кампании в Айове от Демократической партии указывают на сложности, которые возникли из-за необходимости сверять результаты по трем каналам. Работающие на 1765 участках счетчики используют специальное телефонное приложение – программу для подсчета. Кроме того, бюллетени фотографируются. А результат считается установленным, когда все три цифры совпадают – в программе, на фото и в бюллетене.
Сначала у счетчиков начали возникать проблемы с телефонным приложением. Попытки связаться с техподдержкой привели к перегрузке телефонной линии. Некоторые ждали своей очереди, чтобы проконсультироваться со специалистом, по два часа. Потом столкнулись с несовпадением цифр – тех, что выдало приложение, фотографией и собственно бюллетенем.
Дело усложнялось еще и спецификой местной процедуры. В Айове сначала проводится первичное голосование, которое определяет кандидатов, которые набрали больше 15% голосов. После этого сторонники тех, кто набрал меньше, могут отдать свой голос за тех, кто преодолел этот барьер, и тогда уже производится окончательный подсчет победителя. Итог: за сутки Айова не смогла установить, кто же из кандидатов-демократов здесь выиграл.
С одной стороны, все кандидаты заметно раздражены. У них уже 11 февраля голосование в Нью-Гемпшире, и там запланированы последние, самые важные мероприятия, а тут Айова не пускает. С другой, часть из них воспользовалась неопределенностью итога, чтобы заявить о собственном успехе.
Пит Буттиджич прямо так и сказал, что в Айове победил именно он. Якобы основания так утверждать ему дают результаты с 77% участков. «По всем признакам, мы отправимся в Нью-Гемпшир победителями», - заявил мэр города Саут-Бэнд (штат Индиана).
В команде Берни Сандерса поступили хитрее. Там выложили, не комментируя, свой подсчет результатов. У них вышло, что побеждает Сандерс – 29,7%, второй Буттиджич – 24,6%, 21,2% у Элизабет Уоррен и лишь 12,4% у Джо Байдена. Представители Уоррен лишь заявили, что острая борьба за лидерство идет между Сандерсом, Уоррен и Буттиджичем, а Байден далеко на четвертом месте. Последний пункт совпадает с тем, что говорят у Сандерса.
Между тем еще и сенатор Эми Клобушар заявляет, что ее результат намного превзошел ожидания.
В общем, настоящий сумасшедший дом, и винить демократам больше некого: партийные функционеры действительно не смогли организовать важнейшее политическое событие в штате. Это и удар по Айове в целом. Дело в том, что ее право проводить самые первые праймериз давно и многими оспаривается. В силу того, что большая игра начинается с Айовы, кандидаты уделяют штату много больше внимания, чем прочим, хотя он совсем не характерный для всей Америки: тут почти нет цветных, население пожилое и очень религиозное. Пусть бы был, например, Массачусетс, чья демографическая ситуация больше отражает общеамериканскую.
Кроме того, в Айове уже который раз возникают проблемы с подсчетом, и тут не только демократы отличались. В 2008 году победу в республиканских праймериз присудили тут Митту Ромни, а потом пересчитали, и выяснилось, что победил Рик Санторум, с разницей в 34 голоса. В 2016 году Хиллари Клинтон обошла в Айове Берни Сандерса едва-едва: 49,84% против 49,59%. Не все поверили, что так было на самом деле.
Кстати, одно из направлений, по которому республиканцы троллят демократов, что задержка с подсчетом голосов связана с попыткой партийных функционеров подправить результат и не дать победить Сандерсу. Как бы то ни было, начало президентской кампании у демократов не заладилось, и это может оказаться для них плохим знаком. Свежий опрос Gallup показал, что одобрение деятельности Дональда Трампа на посту президента подскочило до рекордных для него 49% - то ли вопреки, то ли благодаря импичменту, процедура по которому будет в среду благополучно провалена сенаторами-республиканцами.