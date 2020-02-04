Система подсчета голосов дала сбой в первом же штате, где определялся победитель среди кандидатов от Демократической партии. В стране, которая является технологическим лидером мира, не смогли справиться с простой, казалось, задачей – определить результаты голосования. Кого бы ни объявили в результате лидером, победа за республиканцами. У них появилась прекрасная причина потроллить оппонентов, которые оказались неспособны должным образом организовать избирательную процедуру в небольшом штате.

Организаторы кампании в Айове от Демократической партии указывают на сложности, которые возникли из-за необходимости сверять результаты по трем каналам. Работающие на 1765 участках счетчики используют специальное телефонное приложение – программу для подсчета. Кроме того, бюллетени фотографируются. А результат считается установленным, когда все три цифры совпадают – в программе, на фото и в бюллетене.

Сначала у счетчиков начали возникать проблемы с телефонным приложением. Попытки связаться с техподдержкой привели к перегрузке телефонной линии. Некоторые ждали своей очереди, чтобы проконсультироваться со специалистом, по два часа. Потом столкнулись с несовпадением цифр – тех, что выдало приложение, фотографией и собственно бюллетенем.

Дело усложнялось еще и спецификой местной процедуры. В Айове сначала проводится первичное голосование, которое определяет кандидатов, которые набрали больше 15% голосов. После этого сторонники тех, кто набрал меньше, могут отдать свой голос за тех, кто преодолел этот барьер, и тогда уже производится окончательный подсчет победителя. Итог: за сутки Айова не смогла установить, кто же из кандидатов-демократов здесь выиграл.

С одной стороны, все кандидаты заметно раздражены. У них уже 11 февраля голосование в Нью-Гемпшире, и там запланированы последние, самые важные мероприятия, а тут Айова не пускает. С другой, часть из них воспользовалась неопределенностью итога, чтобы заявить о собственном успехе.

Пит Буттиджич прямо так и сказал, что в Айове победил именно он. Якобы основания так утверждать ему дают результаты с 77% участков. «По всем признакам, мы отправимся в Нью-Гемпшир победителями», - заявил мэр города Саут-Бэнд (штат Индиана).