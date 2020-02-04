Погода на завтра: 19 градусов и ветер
В четверг, 6 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 758 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 40-50%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, юго-западный ветер временами усилится.
Ночью - 3-8, днем - 5-20, в отдельных местах до 23 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.