Только что в итальянские медиа «уплыл» документ, который, по информации агентства Corrispondenza Romana, делает прошлогодние слухи близкими к реальности.

Мы уже сообщали о якобы готовящихся сенсационных реформах в Папской столице, которые продвигает Папа Франциск после октябрьского синода. Предполагалось, что они затронут святая святых католической церкви — целибат (обет безбрачия) и, возможно, позволит рукополагать в священники представительниц слабого пола.

Это будет формой подытоживания обсуждений, которые проходили во время синода в Апостольской столице.

Напомним, что именно предложения об отмене целибата и рукоположении женщин вызвали нешуточные дебаты на эту тему. По мнению епископов, революционные перемены могут быть ответным средством на нехватку священников и духовных лиц в Амазонии. Кроме того, поднимался вопрос и о рукоположении женатых мужчин, который вызвал наиболее острые и противоречивые дискуссии.

Интересно, что сторонниками «ограничения» целибата являются немецкие и австрийские епископы, которые, по информации агентства, верят в то, что в будущем пример Амазонии охватит страны Европы и другие регионы мира.

Как сообщает главный редактор Corrispondenza Romana, перед публикацией сенсационного документа Папа Франциск послал его фрагменты епископам. Именно от кого-то из них текст попал в медиа.

По мнению агентства Папа рассматривает неоспоримую сущность целибата, однако подчеркивает, что обет безбрачия «не вытекает из сути священничества». Потому священниками могли бы быть «проверенные мужчины», постоянно живущие «в крепкой семье». Такое решение сходится с постулатами епископов, которые принимали участие в октябрьском синоде 2019 года.

Документ пока еще не имеет официального статуса, но Папа якобы уже принял решение в вопросе целибата, сообщает агентство.

Как сказал кардинал Клаудио Хуммес, генеральный докладчик синода по вопросу Амазонии Папа Римский перед публикацией документа представит его набросок высшим иерархам католической церкви. Он хочет, чтобы они узнали его содержание раньше, чем это опубликуют медиа.

Однако, как видно из произошедшей «утечки», кто-то из них решил все же выпустить секретную информацию в публичное пространство. Теперь стоит ожидать реакции во всем католическом мире. Она, несомненно, последует, и стоит ожидать, что не будет единодушной. Ведь целибат существует как многовековая и неоспариваемая у большинства католиков традиция. Впрочем, мир постепенно меняется, и даже церковные догмы вынужденно, под давлением новых обстоятельств можно смягчить. Как говорит одна из истин: только меняясь, можно сохраниться.