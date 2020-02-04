Иран заинтересовался российской военной техникой

Тегеран интересуется закупкой российской военной техники, заявил посол России в Иране Леван Джагарян.

"Да, есть, конечно, потому что наша военная техника считается по праву лучшей в мире и самой недорогой в мире", - заявил Джагарян в ответе на вопрос, если ли у иранской стороны заинтересованность в приобретении российской техники, передает РИА Новости.

При этом российский посол не уточнил, о какой конкретно технике идет речь.

Джагарян напомнил, что в области военно-технического сотрудничества с Тегераном Москва придерживается наложенных на Иран ограничений в соответствии с международным правом – в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. "Но эти ограничения имеют временной характер – до октября 2020 года", - приводит РИА Новости слова Джагаряна.