В Туркмении мужчинам запретили красить волосы в черный цвет

В Лебапском велаяте на востоке Туркменистана работникам государственных организаций мужского пола старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Об этом сообщает «Азатлык».

Требование отказаться от окрашивания было озвучено работникам школ, больниц и других бюджетных учреждений. При этом от тех, чьи волосы имеют естественный оттенок, потребовали имитировать седину. Распоряжение носит устный характер.

Отмечается, что местные жители высказывают недовольство новым распоряжением.