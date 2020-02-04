Путин: Человечество оказалось у опасной черты

Человечество оказалось у опасной черты в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями», – сказал российский президент, отметив, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика, передает РИА Новости.

На этом фоне российский лидер призвал послов обратить внимание на необходимость расширения политического диалога: «Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми».