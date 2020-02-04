В Турции снежная лавина накрыла десятки человек: есть жертвы видео; обновлено 15:37
Восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, спасательные работы продолжаются, заявил глава муниципалитета района Бахчисарай провинции Ван Меки Арвас.
Накануне в районе Бахчисарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, передает РИА Новости.
"Из-под снега извлекли 8 погибших, около 50 еще там, спасатели работают", - цитирует Арваса телеканал NTV.
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В турецкой провинции Ван лавина сошла на спасателей, которые проводили поисковую операцию в месте схода снега, накрывшего микроавтобус. Под завалами снега оказались около 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции.
Breaking: Avalanche disaster at Least 5 people were killed in minibus stuck under the snow and seven were rescued in #Bahcesaray avalanche in van over night eastern #Turkey. Local media reportshttps://t.co/X75s7zITqw pic.twitter.com/jsTKMYGzCO— NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 5, 2020