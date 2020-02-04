Восемь человек погибли в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, спасательные работы продолжаются, заявил глава муниципалитета района Бахчисарай провинции Ван Меки Арвас.

Накануне в районе Бахчисарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. Около 300 спасателей вели поиск двух пассажиров микроавтобуса, пропавших в результате схода лавины. Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, передает РИА Новости.

"Из-под снега извлекли 8 погибших, около 50 еще там, спасатели работают", - цитирует Арваса телеканал NTV.