Ладно бы просто летающий «мусор», но он серьезно начинает угрожать новым научно-исследовательским или бизнес-объектам. Плотность отходов этой деятельности дошла до такой точки, когда «мертвые» спутники Земли могут столкнуться между собой или угрожать аварией действующим объектам — станции или космическим кораблям.

Активность человечества на околоземной орбите не снижает темпов. Запускаются все новые и новые объекты — телескопы, спутники, космические корабли. Несомненно, где появился человек, там возникает проблема отходов. Не исключение ближний космос. Там за десятилетия его освоения скопилось немало когда-то ценных объектов, которые отслужили свой срок и превратились со временем в бесполезные куски железа.

Организация LeoLabs, которая следит за «мусором» на орбите, предупреждает, что на этой неделе может произойти такое столкновение.

Один из «мертвецов» - запущенный в 1983 году NASA, Великобританией и Нидерландами космический телескоп IRAS (Infrared Astronomical Satellit). Он, по данным наблюдателей, проработал тогда неполный год, правда, провел очень объемную работу, 96 раз откартографировав небесный свод.

Второй «персонаж» вероятной космической дуэли, GGSE-4, еще древнее — этот научный спутник вышел на орбиту еще в далеком 1967 году. По данным исследователей, оба спутника пролетят на расстоянии от 15 до 30 метров друг от друга, что по космическим мерам считается весьма близко. Специалисты полагают, что вероятность столкновения составляет 1 к 100. Хоть она весьма ничтожна, все же сам факт столкновения на низкой земной орбите способен привести к появлению над Землей нескольких тысяч новых обломков.

Телескоп IRAS немал — его вес около тонны. Спутник GGSE-4 куда меньше — всего около 5 килограммов. Но все не так просто с ним — по данным LeoLabs, „малыш” соединен с недавно выведенным из активного действия военным спутником Poppy-5, масса которого 85 килограммов. С объектами ничего нельзя сделать дистанционно, ибо они давно не функционируют, и потому команды на их борт не проходят.

Археолог из австралийского университета Флиндера в Аделаиде Элис Горман считает, что вероятность столкновения очень велика, какую можно было предвидеть в течение долгого времени. Ее мнение публикует интернет-сайт Science Alert.

Часто космические аппараты при приближении другого объекта, даже на несколько километров, сами предпринимают действия, уклоняясь от столкновения. А тут — 15-30 метров. К тому же, надо иметь в виду, что военный спутник имеет выступающие на 15 метров стабилизаторы.

Э.Горман говорит, что если произойдет столкновение, то оно случится на очень большой скорости, и малый спутник разлетится на кусочки, произведя на орбите кучу обломков. Понятно, что они будут потом угрожать функционирующим спутникам.

Даже если все-таки столкновения не произойдет, так или иначе срок действия многих спутников приближается к концу. Потому подобные ситуации возможны в будущем все чаще и чаще.

Хорошая новость в том, что космические агентства разных стран планируют миссии по очистке орбитального пространства от блуждающего мусора.