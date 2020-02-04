Оппозиционный активист Хабиб Мунтезир: "Сенсационную запись сфабриковали мы сами"

Известный оппозиционный активист, политэмигрант Хабиб Мунтезир заявил, что сенсационную аудиозапись, связанную с убийством 10-летней Нармин Гулиевой сфабриковали и распространили находящиеся в эмиграции оппозиционеры.

Как сообщал ранее haqqin.az, в социальных сетях активно распространяется анонимная аудиозапись, голос на которой утверждает о невиновности Илькина Сулейманова, задержанного по обвинению в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой,

«Сенсационную аудиозапись, связанную с убийством 10-летней Нармин Гулиевой, подготовил находящийся в эмиграции дезинформатор Габиль Мамедов. Этот человек под видом своей оппозиционности распространяет ложь и клевету. Поэтому нельзя верить этой аудиозаписи», - написал Хабиб Мунтезир на своей странице в соцсети «Фейсбук».