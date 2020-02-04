Жена находящегося в тюрьме экс-президента Межбанка Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева проиграла судебную тяжбу, которую затеяла с целью отменить первое принятое в Великобритании постановление о необъяснимом благосостоянии. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Bloomberg, постановление о необъяснимом благосостоянии - это правовой инструмент, который вынуждает людей доказывать, что их средства поступают из законных источников.

Замира Гаджиева, которая была разоблачена в прошлом году в рамках борьбы британских правоохранителей против иностранцев, связанных с коррупцией за рубежом, опротестовала постановление, утверждая, что осуждение ее мужа было «крайне несправедливым». З. Гаджиева, которая не имела собственного дохода, привлекла внимание британских властей после того, как растранжирила 16 миллионов фунтов (20,9 миллиона долларов) по всей Европе, в том числе в лондонском универмаге Harrods.

Коллегия во главе с лордом главным судьей Англии и Уэльса Ианом Бернеттом оставила в силе постановление о замораживании гольф-клуба, которым она владела за пределами Лондона, и ее дома, находящегося в нескольких шагах от универмага Harrods.

Ее муж Джахангир Гаджиев, бывший глава Международного банка Азербайджана, отбывает 16-летний тюремный срок в Азербайджане за злоупотребление служебным положением. Несмотря на то, что его годовой заработок государственного служащего никогда не превышал 70 тысяч долларов, его жене принадлежала недвижимость в фешенебельном лондонском районе Найтсбридж (Knightsbridge).