США остановили совместные с Турцией разведполеты беспилотников

Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов над территориями, где расположены вооруженные формирования сирийских курдов, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника из американской администрации.

По его данным, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Инджирлик, используемой ВВС Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы, уточняет агентство.

Агентство отмечает, что США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии трансграничную операцию "Источник мира", целью которой является очистка территории от террористических элементов и вооруженных формирований YPG/ПКК, которые признаны Турцией угрозой национальной безопасности.