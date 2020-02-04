Путин: от отношений России и США зависит мир на планете

От отношений России и США зависят мир и безопасность на планете, поэтому они должны строиться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе вручения ему верительных грамот послами иностранных государств.

«От состояния отношений России и Соединенных Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга», — приводит его слова РИА Новости.

Российский президент также подчеркнул, что Москва «готова к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями, стратегической стабильностью, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов».

«Для нас совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное, конструктивное русло, в интересах не только России и США, но и всего мира», — сказал Путин, добавив, что Москва готова к «содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов».