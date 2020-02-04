В Армении протестуют импортеры автомобилей: ждут ответа Пашиняна

В Ереване у здания правительства несколько десятков импортеров подержанных автомобилей проводят акцию, жалуясь на то, что около 300 завезенных машин застряли на КПП "Баграташен" (грузино-армянская граница).

Как передает Sputnik Армения, эти автомобили были закуплены еще до нового года, однако их не успели завезти до 1 января 2020 года и пройти растаможивание по старым, более низким тарифам.

По словам участника акции Тиграна Ованнисяна, ранее они отправили на имя премьер-министра Армении Никола Пашиняна два письма, чтобы получить разрешение на ввоз этих автомобилей. Ответа нет уже три недели. Вот и решили собраться у здания правительства.

С января текущего года в Армении вступил в силу регламент ЕАЭС, который уже пять лет действует в других странах Союза. В результате этого таможенные пошлины для импортируемых из третьих стран автомобилей существенно повысились. В прошлом году ожидание повышения пошлин на импорт машин привело к автомобильному буму в стране. Многие импортеры взяли кредиты, чтобы завезти как можно больше машин и потом их продать по высоким ценам.