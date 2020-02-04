Астрономы раскрыли секрет Сердца Плутона

Астрономы раскрыли тайну Сердца Плутона - геологических структур на поверхности планеты в форме сердца. Об этом сообщает Phys.org.

Оказалось, что Область Томбо, которая представляет собой заполненную кристаллическим азотом сердцевидную область, контролирует ветры и таким образом влияет на рельеф карликовой планеты.

Днем слой азотного льда испаряется и смешивается с окисью углерода и метаном, составляющих атмосферу Плутона. Ночью газ снова превращается в жидкость, а затем конденсируется обратно в лед. Такой цикл вынуждает газовую оболочку планеты двигаться в направлении, противоположном вращению вокруг оси - на запад. Ветры, которые образуются во время данного процесса, переносят частицы льда и формируют темные полосы и равнины.

Астрономы отмечают, что подобной атмосферы больше нет в пределах Солнечной системы, кроме, возможно, спутника Нептуна - Тритона.