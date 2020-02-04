В Одесской области Украины пограничники нашли подземный трубопровод, который использовался для контрабанды спирта через границу с Молдовой, сообщила государственная погранслужба Украины.

«Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили на границе с Молдовой подземный трубопровод длиной в полкилометра», – сообщает ведомство на своем сайте.

По словам пограничников Белгород-Днестровского отряда, на то, что по трубе в Украину доставлялся контрабандный спирт, свидетельствовал характерный запах.

Отмечается, что спиртопровод, который, как предполагается, использовали контрабандисты для перемещения спирта из Приднестровья на Украину, демонтировали. Пограничники извлекли из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм. В настоящее время разыскиваются причастные к прокладке спиртопровода.