ЦИК упразднил кандидатуру сына Явера Джамалова

Кандидатура баллотировавшегося в депутаты от Ширванского избирательного округа №46 Рашада Джамалова аннулирована.

Как сообщает haqqin.az, сегодня этот вопрос обсуждался на заседании Центральной избирательной комиссии. Отмечалось, что кандидатура Джамалова аннулирована из-за его двойного гражданства. Выяснилось, что Джамалов гражданин Азербайджана и России.

После обсуждений решение Ширванского избирательного округа №46 о регистрации кандидатуры Р. Джамалова было отменено.

Отметим, что Р. Джамалов - сын бывшего министра оборонной промышленности, ныне покойного Явера Джамалова. Он также является офицером Службы государственной безопасности в запасе.