Генпрокуратура об анонимной информации по делу об убийстве 10-летней Нармин

В последние дни в социальных сетях и отдельных информационных ресурсах распространяется различная анонимная информация об убийстве ребенка в Товузском районе. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, поступившем в редакцию haqqin.az.

По указанному факту в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается всестороннее и объективное расследование и распространившаяся информация будет изучена, а также обеспечено ее расследование.