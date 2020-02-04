Турция начнет производство собственных истребителей к 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Начало производства собственных военных самолетов, запланированное к 2023 году, будет лучшим ответом тем, кто не желает поставлять Турции F-35", - сказал Эрдоган в своем выступлении на открытии комплекса по утилизации боеприпасов в Кырыккале, передает РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что на вооружение ВВС Турции скоро поступят баллистические ракеты Bozdoğan местного производства. В ближайшем будущем на верфях страны будет построен первый турецкий авианосец.