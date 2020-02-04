ЦИК предупредил Фараджа Гулиева, который хотел дать взятку

Напомним, что накануне была распространена сенсационная аудиозапись , на которой кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Фарадж Гулиев предлагает другому кандидату, блогеру Мехману Гусейнову взятку. В частности, Фарадж Гулиев предлагал Мехману Гусейнову 10-15 тысяч манатов за то, чтобы тот снял свою кандидатуру в его пользу.

Кандидату в депутаты Фараджу Гулиеву вынесено предупреждение. Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По словам Рамиза Ибрагимова, жалоба была рассмотрена и расследована экспертной группой ЦИК, действующей в соответствии с законодательством.

"В своей жалобе Мехман Гусейнов просит аннулировать кандидатуру Ф.Гулиева", - сказал он.

Во время расследования вопроса со сторонами связались и пригласили присутствовать на заседании.

Рамиз Ибрагимов отметил, что у Ф.Гулиева взяли объяснительную, в которой он отмечает, что его встреча с М.Гусейновым продолжалась 45 минут: "По словам Фараджа Гулиева, он не предлагал взятку М.Гусейнову, а аудиозапись была смонтирована".

«Был обсужден вопрос о вынесении предупреждения зарегистрированному кандидату Фараджу Ибрагим оглу Гулиеву, было принято соответствующее решение», - сказал представитель ЦИК.