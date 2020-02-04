Лидер Китая рассказал об успехах в борьбе с коронавирусом

Меры китайских властей по профилактике и контролю за распространением коронавируса уже дают положительные результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном.

"В настоящий момент китайское правительство и китайский народ делают все возможное для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Компартия Китая и наше правительство со всей ответственностью по отношению к своему народу и международному сообществу предприняли самые строгие и всесторонние меры профилактики и контроля", - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

Лидер Китая подчеркнул, что в настоящий момент эти меры "уже дают положительные результаты": "Китай обладает уверенностью и возможностями для того, чтобы одержать победу в борьбе с распространением заболевания. Мы продолжим укреплять сотрудничество с другими странами, придерживаясь принципов открытости и прозрачности, предпринимать эффективные совместные усилия в борьбе со вспышкой заболевания, а также обеспечивать глобальную и региональную безопасность в области общественного здравоохранения".