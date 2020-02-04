«Много раз в американской литературе звучал термин «этническое оружие». Лет 20 назад Збигнев Бжезинский собрал совещание и сказал: Можете создать этническое оружие против русских. Получив отрицательный ответ, он разозлился. Против русских они еще не создали — против китайцев создали», — сказал Жириновский.

«Экономически Китай не победить, нужна война, но у него ядерное оружие, значит, через болезнь — всё, «оранжевая революция» не пройдёт, вот третий вариант: биологическое оружие — это вот всё на наших глазах разворачивается», — рассуждает Жириновский.

Далее глава ЛДПР упомянул в связи с этим визит госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан: "Везде пряники раздавать, чтобы оттянуть от России».

«И все западные наши территории: три - Прибалтика, Украина, Беларусь, Молдова - шесть, Грузия, Армения - восемь, все будут постепенно поворачиваться на Запад и становиться антироссийским плацдармом. Азербайджан может устоять. Там во главе республики более мудрый человек, чем в других бывших советских», - отметил лидер ЛДПР.