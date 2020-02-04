Чавушоглу на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает АзерТАдж.

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