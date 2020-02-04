Azersun Holding, всегда реализующий различные социальные проекты, в очередной раз остался верен своей традиции. Группа компаний совместно с Центральным банком крови организовали акцию по сдаче крови под лозунгом «Сдай кровь – подари жизнь». Сотрудники Группы компаний, представители СМИ и жители Масазыра приняли участие в акции, проведенной в Культурном центре Azersun Holding.

Абдолбари Гезал, председатель Наблюдательного совета холдинга, участвовавший в акции по сдаче крови, выступая перед сотрудниками, отметил, что, сдав кровь можно спасти людей, страдающих из-за различных заболеваний. Глава компании заявил, что, сдав кровь, каждый независимо от социального статуса может спасти чью-то жизнь. По его словам, работники Azersun Holding служат Азербайджану не только с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и производства высококачественной продукции, но и, отдавая кровь ради спасения людей, и эта философия никогда не изменится. Затем, председатель Наблюдательного совета группы компаний, встретившись с представителями СМИ, заявил, что проведение акции по сдаче крови в этом году в феврале было связано с дефицитом крови в Центральном Банке Крови. Абдолбари Гезал отметив, что все компании должны реализовывать подобные социальные проекты, заявил, что Azersun Holding всегда с особым трепетом относится к подобным мероприятиям.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя Центрального банка крови Намира Аббасова поблагодарив Azersun Holding, отметила, что Azersun Holding проводит эту социальную акцию на протяжении многих лет и сотни сотрудников компании сдали кровь и оказали помощь таким образом.

Отметим, что Azersun Holding - одна из ведущих компаний ненефтяного сектора страны, уже 14-й год проводя традиционную акцию по сдаче крови, помогает сотням людей обрести здоровье.